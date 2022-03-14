سنوات مرَت - حكمة اقبال

2022/03/14 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال اليوم بالضبط تمر ذكرى 30 عاماً، ففي يوم 14 آذار 1992 وصلتُ الى مطار كوبنهاكن طالباً اللجوء السياسي، كان نهار سبت بارداً جداً، والثلج يغطي المباني والشوارع، وكان على ضابط الشرطة في المطار أن يملأ إستمارة معلومات بسيطة، كنتُ أستطيع الإجابة عليها باللغة الانكليزية، ولكني أصررتُ على قدوم مترجم، حسبما ابلغني الرفيق الفقيد فاضل في موسكو، وبعد إنتظار، وصل المترجم وكان ناصر خضر عضو البرلمان الدنماركي حالي ......





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