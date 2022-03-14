السايبرفورمانس نحو مسرح رقمي عربي - حكمت الحاج

2022/03/14 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج بيانات من أجل مسرح عربي جديد/السايبرفورمانس أو فن الأداء السيبراني: نحو مسرح رقمي لما بعد الكورونا..



** حكمت الحاج (كاتب مسرحي وشاعر من العراق)..



تشير مقالة حديثة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، إلى أن الانفجار الحالي للمسرح الرقمي والدعوة اليه في العالم أجمع، ما هو إلا مجرد وسيلة للاحتفاظ بالمكان القديم قبل أن نتمكن من العودة إلى المسرح الحقيقي.



لكن هذا يتجاهل ......





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