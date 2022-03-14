زيدان يوجه بمعالجة إشكاليات تواجه عمل الحقوقيين في ذي قار

2022/03/14 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، توجيها لمعالجة إشكاليات الحقوقيين.وذكر بيان لمجلس القضاء، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وفد اتحاد الحقوقيين من محافظة ذي قار”.واضاف أن “الجانبين بحثا التعاون بين القضاء واتحاد الحقوقيين لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الحقوقي أثناء عمله في المحاكم”، مشيرا الى ان […]

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