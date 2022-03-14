الصين ترد على مزاعم حول طلب موسكو عتادا عسكريا من بكين

2022/03/14 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، أن أولوية الصين حاليا هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة، وذلك ردا على تقارير إعلامية عن طلب موسكو من بكين عتادا عسكريا منذ أن بدأت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال المتحدث ليو بينجيو في بيان “الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا”.وكانت قد […]

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