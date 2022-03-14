“ماريوبول” الأوكرانية تستيقظ على قصف ومقتل 2500 من سكانها حتى الآن

2022/03/14 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فيما أظهرت مشاهد جوية التقطت صباح اليوم الاثنين، قصفا روسيا على مدينة ماريوبول الأوكرانية، أعلن أوليكسي ارتستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة بثها التلفزيون اليوم الاثنين، أن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.كما أضاف أنه يستند في […]

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