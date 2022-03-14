2022/03/14 | 13:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قصف ايران لأربيل .. الصدر يطالب باتخاذ إجراءات !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قصف ايران لأربيل .. الصدر يطالب باتخاذ إجراءات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).