بدر: القواعد الاميركية اغلبها تضم مراكز استخبارات للموساد

2022/03/14 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي البارز في منظمة بدر محمد البياتي، الاثنين، عن مواقع انتشار مراكز الموساد الصهيوني في العراق، مبينا ان جميع المواقع مجاورة للقواعد العسكرية الأميركية في عموم البلاد.وقال البياتي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الدولة العراقية تتحمل مسؤولية ما يجري حاليا بسبب اهمال وجود قواعد صهيونية مجاورة للقواعد الاميركية “.واضاف ان […]

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