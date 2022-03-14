القانون: الإقليم مازال مصدر ازعاج وقلق واحراج لكل الحكومات

2022/03/14 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في دولة القانون جاسم البياتي, الاثنين , ان إقليم كردستان مازال موضع قلق وازعاج واحراج للحكومات العراقية من خلال إصراره على فتح ساحته واراضية لجهات معادية للعراق ولدول الجوار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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