دبلوماسي ايراني: حكومة الكاظمي تتجاهل انجاز ملف اغتيال قادة النصر

2022/03/14 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الدبلوماسي الإيراني سابق هادي افقهي، الاثنين، عن وجود تجاهل من قبل حكومة بغداد لملف اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في مطار بغداد، مبينا ان العراق تسلم كافة الملفات الخاصة بالحادث الى انه وضعها في الادراج.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال افقهي في حوار […]

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