الانفصاليون الموالون لروسيا يعلنون مقتل 20 شخصًا في ضربة أوكرانية على دونيتسك

2022/03/14 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا ،اليوم الاثنين، أن ضربةً أوكرانية تسببت بمقتل 20 شخصًا على الأقلّ وجرح تسعة آخرين في وسط هذه المدينة الصناعية الكبرى.

ونشر جهاز الدفاع المحلي في دونيتسك على حسابه على تطبيق تلغرام صورًا تُظهر جثثًا مدمّاة منتشرة في شارع وسط أنقاض.

وأفاد الجهاز أن الدفاعات المضادة للطائرات التابعة للانفصاليين اعترضت صاروخًا أوكرانيًا أصابت “شظاياه” عددًا من الضحايا.

المصدر:AFP

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