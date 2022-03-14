نصيف تطالب بمنع أمين بغداد من السفر خارج العراق

2022/03/14 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الاثنين، بمنع سفر امين بغداد خارج العراق لحين إكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان.وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انها “تدعو رئاسة مجلس الوزراء والقضاء والادعاء العام الى إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن الى خارج العراق لحين انتهاء الاستجواب الذي شارفت جميع […]

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