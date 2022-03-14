العتبة الحسينية تعتزم انشاء مدرستين للمكفوفين في ذي قار

2022/03/14 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … كشف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ، اليوم الاثنين، عن اختيار موقع لإنشاء مدرستين للمكفوفين في المحافظة بتمويل وانشاء من قبل العتبة الحسينية المقدسة.وقال الغزي خلال استقباله وفدا من العتبة الحسينية، بحسب بيان لمكتبه تلقته وكالة /المعلومة/، ان ” المشروع يخدم شريحة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة”.وأشار الى ان […]

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