2022/03/14 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مستغربا تبرير "إعدام 81 فردا" في المملكة لإحدى الإعلاميات، ومؤكدا ألا خلل في تنفيذ هذا الحكم بحق "مجرمين"

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