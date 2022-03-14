إشكالية الأصالة والاعتبار في الوجود والماهية - آصف ملحم

2022/03/14 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آصف_ملحم في هذه المقالة لن أسهب طويلاً في هذه المسألة، بل سأكتفي بإعادة صياغتها وطرح ما أمكن من أسئلة حولها، على أن أعود إلى معالجة هذه القضية بالتفصيل في عمل لاحق.في عمل سابق (انظر المرجع 1) حاولتُ صياغة نظرية معرفية، أطلقت عليه نظرية العوامل المتعالية أو نظرية الفئات المعرفية، وتناولتُ مفهومي الوجود والماهية في إطارها، لذلك سنحافظ على المصطلحات التي طرحناها هناك.وهكذا، فإننا نفهم وجود كائن ما (آ) ......





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