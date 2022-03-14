2022/03/14 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم الإثنين، عن مستجدات السباق نحو رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، فيما أشار إلى وجود تنافس بات يطفوا على الساحة بعد طرح إسم السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إذ يحظى الثاني بتوافق ومقبولية داخلية وخارجية، على حد وصفه.

وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الاعرجي يحظَ بمقبولية المكون الشيعي والسني والكردي إضافة إلى دول عديدة بينها السعودية والأردن، وعليه فهو منافس بارز للحصول على التكليف بالمنصب".

وأضاف: "لكن البوصلة حاليا تبقى متجهة نحو جعفر الصدر الذي تشير بعض الاخبار لانسحابه، لكننا نعتقد انه لم ينسحب لكون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم يعلن عن ترشيحه للمنصب الا بأخذ الضوء الاخضر منه وعليه فهو المرشح الاول للتكليف بتشكيل الحكومة ويأتي من بعده قاسم الاعرجي".

وأشار إلى أن "رئيس تحالف النصر حيدر العبادي دخل ايضاً على خط المرشحين لكن هناك مطباً واحداً قد يقف أمام توليه المنصب وهو الرفض الكردي له".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يدخل بقوة في طريق الصدر لتشكيل الحكومة والعبادي يصطدم بمطب الكرد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يدخل بقوة في طريق الصدر لتشكيل الحكومة والعبادي يصطدم بمطب الكرد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).