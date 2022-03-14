نائب تطالب بمنع أمين بغداد من السفر إلى خارج العراق

2022/03/14 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، بمنع سفر امين بغداد خارج العراق لحين إكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان.

وذكرت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " دعت رئاسة مجلس الوزراء والقضاء والادعاء العام الى إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن الى خارج العراق لحين انتهاء الاستجواب الذي شارفت جميع إجراءاته على الاكتمال وتحديد الخروقات والمخالفات المشخصة على هذا الأمين".

وأضافت ان "هذا الطلب بمنع سفر امين بغداد يعود لوجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة تسبب بها هذا الأمين وهناك خشية من مغادرته العراق في أية لحظة، سيما بعد توافر عشرات الوثائق والاثباتات والقرائن المادية التي تؤكد ذلك".

ودعت الجهات المذكورة إلى "اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام".

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