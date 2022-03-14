الشرطة يواصل تصدره للدوري الممتاز بكرة اليد

2022/03/14 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواصل فريق الشرطة صدارته لمنافسات الدوري الممتاز بكرة اليد.وتتواصل في محافظة السليمانية منافسات دوري كرة اليد بطريقة التجمع وقد اسفرت مباريات الدور السادس عن فوز اندية الكوفة على الكوت بـ 27 هدفاً مقابل 25 هدفاً.وفاز الحشد الشعبي على كربلاء (30-21) ، والشرطة على الخليج العربي (28-16) ، والجيش على بلدية البصرة […]

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