2022/03/14 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021 © ا ف ب/ارشيف جو كلامار طهران (أ ف ب) – يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان موسكو الثلاثاء، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية الإثنين، بعد أيام من توقف مباحثات إحياء الاتفاق النووي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو بعد توقف مباحثات النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو بعد توقف مباحثات النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).