روسيا تفرض حظراً على استيراد منتجات فرنسية

2022/03/14 | 13:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت هيئة الرقابة الزراعة الروسية “روس سيلخوزنادزور”، اليوم الاثنين، حظرا على استيراد الدواجن الحية وبيض التفريخ ومنتجات الدواجن من عدة مناطق في فرنسا إلى روسيا.وجاء في بيان صدر عن الهيئة الروسية، انه “نظرا لتفاقم الوضع الوبائي في فرنسا فيما يتعلق بالإصابة بفيروسات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، اعتبارا من 11 مارس 2022، تم […]

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