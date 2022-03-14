2022/03/14 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد كشف رئيس اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى جبار المعموري، الاثنين، عن وجود 5 اهداف لمقرات الموساد في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قصف مقر الموساد في اربيل يوم امس فتح الابواب على صراعيها امام خطر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري يكشف عن 5 اهداف لمقرات الموساد في اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعموري يكشف عن 5 اهداف لمقرات الموساد في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).