خبير اقتصادي يكشف الرقم الحقيقي للعجز في موازنة 2021

2022/03/14 | 13:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسابات المالية لعام 2021.

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