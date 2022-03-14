خبير اقتصادي يكشف الرقم الحقيقي للعجز في موازنة 2021



خبير اقتصادي يكشف الرقم الحقيقي للعجز في موازنة 2021
2022/03/14 | 13:43 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحسابات المالية لعام 2021.

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