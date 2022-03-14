2022/03/14 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يصل إلى موقع سقوط الصواريخ في أربيل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:42

واع/

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