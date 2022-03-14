خبير امني: اربيل تضم المقر “الأهم” للموساد في العراق

2022/03/14 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الخبير الامني جاسم التميمي، الاثنين، أن الضربة الايرانية احرجت اربيل بكشف المقر الاهم للموساد الاسرائيلي في العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اربيل جزء من العراق ولكنها تعمل بشكل مستقل في ادارة ملف الامن الداخلي وهي ترفض اي وجود للحكومة الاتحادية […]

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