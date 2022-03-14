تحذيرات من دعوات “مشبوهة” لزج العراقيين في اتون حرب اوكرانية

2022/03/14 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاثتين، من وجود دعوات مشبوهة لزج الشباب العراقي في اتون حرب اوكرانية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحرب في اوكرانيا هي نتجية صراعات بين اقطاب دولية والعراق ليس له اي مصلحة في الانخراط بها”، […]

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