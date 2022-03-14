مصر.. إنقاذ طاقم سفينة تجارية بعد غرقها قبالة سواحل الإسكندرية

2022/03/14 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت القوات البحرية المصرية أن إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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