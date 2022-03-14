منها الهلوسة وصعوبة التنفس.. إليك أعراض زيادة جرعة الكافيين

2022/03/14 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبلغ الحد الأقصى من الكافيين الذي يمكن للشخص البالغ استهلاكه في اليوم 400 ملليغرام، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

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