الاتحاد: تركيا تقصف مواقع سكنية في عمق العراق وبغداد تخجل من الادانة!

2022/03/14 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، الحكومة الاتحادية بالسكوت والخجل تجاه العدوان التركي المستمر ضد الاراضي العراقية، مبينا ان تركيا انشأت العشرات من القواعد العسكرية في العراق دون تحرك دبلوماسي ضدها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الطائرات التركية تقوم بغارات […]

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