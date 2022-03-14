المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار - عاجل

2022/03/14 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار إلى الرابع من شهر نيسان المقبل.

وذكر اعلام المحكمة الاتحادية، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) الى الرابع من نيسان المقبل".

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