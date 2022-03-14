وزير الداخلية يوجه بافتتاح الدورة (69)

2022/03/14 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بافتتاح الدورة (69).

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم ): "نفتخر في وزارة الداخلية لدينا مصنع للأبطال في كلية الشرطة، ومن أجل تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية، وجهنا بافتتاح الدورة (٦٩) وفق شروط وضوابط سيتم التنويه عنها لاحقاً من خلال موقع مديرية إدارة التطوع".

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