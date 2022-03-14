بالوثيقة.. تعينات خارج الضوابط في البصرة

2022/03/14 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب عن محافظة البصرة، انتصار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن تعينات داخل مديرية التربية في المحافظة خارج الضوابط القانونية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب انتصار الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها" وجهت طلبين الاول الى المديرية العامة للتربية في البصرة بشان الضوابط التي تم بموجبها تعيين (مدير قسم تربية الهارثة) والامر الوزاري الخاص باستمرار عمل القسم مع الوثيقة الدراسية للمدير الذي يمتلك شهادة دبلوم تربية في حين تقتضي ضوابط تسنم هذا الموقع شهادة بكالوريوس كحد ادنى".

وأضاف، البيان أن" الكتاب الثاني وجه الى هيئة المساءلة والعدالة بشان معلومات عن والد المدير الفني في قسم مديرية التربية في قضاء الهارثة كونه مشمول بإجراءات الهيئة ولا يحق لابنه تسنم هكذا درجة وظيفية بحسب القانون".

وأشار البيان الى أن" هذه المخالفات ترتب عليها حرمان من هم احق قانونياً ومهنياً في ادارة تلك المواقع فضلا عن انها تمثل بابا من ابواب الفساد الاداري والمالي ".

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