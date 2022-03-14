الكاظمي يتفقد موقع القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل

2022/03/14 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الكاظمي يتفقد الآن موقع القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل

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