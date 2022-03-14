الكاظمي يلتقي البارزاني ويبحث معه القصف الصاروخي على أربيل

2022/03/14 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، وبحث معه القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وفي بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قال ، ان “الكاظمي، التقى في أربيل رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني”.

واضاف البيان ان “الجانبين بحثا عدداً من الملفات، ومنها القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل”.

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