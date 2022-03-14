الاتحادية تؤجل الدعوى الخاصة برفع سعر صرف الدولار

2022/03/14 | 14:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل الدعوى الخاصة برفع سعر صرف الدولار إلى الرابع من شهر نيسان المقبل.

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