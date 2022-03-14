2022/03/14 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر , الاثنين , إحالة عقود النفط والكهرباء والنقل لشركات كردية في محافظات الجنوب جاء وفق توجهات واجندات داخلية وخارجية بهدف ارباك الجانب الاقتصادي وعرقلة انجاز المشاريع في تلك المحافظات .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الياسر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهامات جديدة تطال الشركات الكردية: تربك الاقتصاد وتعرقل المشاريع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهامات جديدة تطال الشركات الكردية: تربك الاقتصاد وتعرقل المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).