2022/03/14 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: R1DEFqWLa8Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد لقاء مصطفى الكاظمي و مسعود البارزاني في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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