ديالى تشكل “لجان الاسواق” لمواجهة حمى الاسعار وتؤكد: الخلل في بغداد

2022/03/14 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاثنين، عن تشكيل لجان الاسواق لمواجهة حمى الأسعار، فيما أكدت ان الخلل في بغداد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة شكلت لجان الاسواق من اجل مواجهة […]

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