صدور مذكرة قبض بحق شخص هدد قائممقام بعقوبة

2022/03/14 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، الاثنين، عن صدور مذكرة قبض بحق شخص هدده قبل ايام.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محكمة بعقوبة اصدرت مذكرة قبض بحق شخص قام بتهديدي قبل ايام بعد احباطي السيطرة على اراضي حكومية مخصصة لبناء […]

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