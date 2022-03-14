اللجنة الأولمبية تعقد اجتماع الجمعية العامّة في 23 آذار الجاري

2022/03/14 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، أعضاء اللجنة لتسلّم جدول الأعمال والوثائق إعتباراً من اليوم الاثنين، تحضيراً إنعقاد الجمعية العامّة في الثالث والعشرين من آذار الجاري.وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاولمبية تدعو أعضاء الجمعية العامة لمراجعة الأمانة العامّة إعتباراً من اليوم الأثنين […]

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