سلطة الطيران: الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية للوافدين والمغادرين

2022/03/14 | 14:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، الاكتفاء بابرز شهادة اللقاح الدولية بالنسبة للوافدين او المغادرين الذين يستخدمون المطارات العراقية.وذكرت السلطة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “استنادا إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية (COVID-19، للوافدين إلى العراق أو المغادرين منه، سواء من المواطنين العراقيين أو […]

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