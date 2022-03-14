نقابة المعلمين: قدّمنا مشروعاً جديداً لبناء المدارس بأيدٍ عراقية

2022/03/14 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت نقابة المعلمين، اليوم الاثنين، عن مشروع لبناء مدارس يعتمد على الأيدي العراقية، فيما حددت ثلاثة اجراءات للارتقاء بواقع التعليم.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مدارس هدمت ولم يكتمل بناؤها حتى الآن، وهناك تجاوز في واقع بناء المدارس التي يخلو بعضها من الساحات التي تمثل فسحة للطلبة والتلاميذ فضلاً عن ممارسة الانشطة الرياضية فيها"، مبيناً، أن "بعض المدارس قسمت بين مدرستين أو ثلاث".

وأضاف السوداني أن "بعض المدارس يخلو من ساحة لرفع العلم"، مشيراً الى "اننا قدمنا مشروعاً وطنياً لبناء المدارس، تشرف عليه لجنة من مجلس الوزراء وملاكاته مهندسين، وسيتم عرضه على الحكومة الجديدة".

وتابع، أن "من مميزات هذا المشروع هو دعم الأيدي العراقية ولا يمكن لأي شخص تجاوز تفاصيل التندر لهذه المدارس"، لافتاً، الى أن "الارتقاء بواقع التعليم متوقف على تهيئة الأبنية المدرسية، وإدخال المعلمين دورات تطويرية حقيقية وفق تغيير المناهج، وتفعيل قانون رقم 3 للعام 2013 الخاص بالطلبة الذين يغادرون التعليم".

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