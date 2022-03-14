ابعدوها عن المحاصصة.. نائب مستقل يكشف لـ(ايرث نيوز) معايير اختيار اللجان النيابية

2022/03/14 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل، سجاد سالم، اليوم الاثنين، عن معايير اختيار اللجان النيابية، فيما أكد على ضرورة ابعادها عن المحاصصة الطائفية.وقال سالم في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “فيما يخص موضوع اللجان النيابية، نحن كنواب مستقلين طرحنا ان يكون اختيار اعضاء هذه اللجان على اساس الرغبة والكفاءة والتخصص”، مبيناً ان “هذه المعايير من […]

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نائب مستقل يكشف لـ(ايرث نيوز) معايير اختيار اللجان النيابية أولاً على ايرث نيوز.

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