المجزرة العائلية - سعود سالم

2022/03/14 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١-;-٣-;-٠-;- - المجزرةبما أننا لسنا بصدد سرد قصة أو رواية خيالية أو أدبية، وإنما يصدد وصف الأحداث والظروف التي أدت بالطبيب والباحث جان-كلود رومان أن يقتل زوجته وأطفاله ووالديه، وبما أنه ليس هناك أية وسيلة علمية لمعرفة الدوافع الحقيقية، لعدم قدرتنا على الدخول وإقتحام "قلعة" الآخر أوعي الآخر، وسيلتنا الوحيدة المتبقية هو معاينة القصة كم ......





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