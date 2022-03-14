نصيف تطالب بمنع أمين بغداد من السفر خارج العراق لحين إكتمال استجوابه

2022/03/14 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الاثنين، بمنع سفر امين بغداد خارج العراق لحين إكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ودعت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، رئاسة مجلس الوزراء والقضاء والادعاء العام الى ” إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن […]

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