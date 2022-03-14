المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل الدعوى الخاصة برفع سعر صرف الدولار

2022/03/14 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار.وقال مراسلنا ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) الى الرابع من نيسان المقبل”.

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