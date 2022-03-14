انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية

2022/03/14 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت اليوم الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس، حسبما أعلن ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك.وقال بودولياك، إن الجولة الحالية ستتناول قضايا “وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية”، مضيفا أن الحوار سيكون “صعبا”.وأمس الأحد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة الجديدة […]

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