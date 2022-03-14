مصرع وإصابة 4 مدنيين في حادث سير قرب سامراء

2022/03/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ سامراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 مدنيين في حادث سير قرب سامراء.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "حادث سير وقع قرب سامراء أودى بحياة شخص واصابة (3) أخرين".

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