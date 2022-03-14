الاطاحة بتاجر مخدرات بارز في الفلوجة

2022/03/14 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن امر فوج طوارئ الانبار السادس في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد عادل التبان ،الاثنين، عن الاطاحة بتاجر مخدرات بارز بعملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال التبان في تصريح لوكالة / المعلومة / ان” قوة امنية من الفوج السادس احدى تشكيلات […]

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