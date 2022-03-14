كربلاء..الكشف عن جريمة قتل في مدة قياسية

2022/03/14 | 14:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف صراحةً بقيامه بقتل المجنى عليه لوجود خلافات فيما بينهم.

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