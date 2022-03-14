أمجد عطوان يصل بغداد للانضمام لتدريبات المنتخب الوطني

2022/03/14 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشمال بكرة القدم أمجد عطوان، إلى العاصمة بغداد للانضمام لتدريبات المنتخب الوطني.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب أمجد عطوان وصل بغداد قادماً من الدوحة الالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني”.واوضح ان “اللاعب سيلتحق بتدريبات المنتخب الوطني في الخامس عشر من الشهر […]

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