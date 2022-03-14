مصطفى كريدي.. صورة مشرقة لرياضيي ميسان

2022/03/14 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – عبد الحسين بريسملا تزال محافظاتنا ولادة بالنجوم الرياضيين الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الخارجية ونقلوا صورة مشرقة عن الواقع الرياضي من خلال الانجازات الكبيرة والميداليات الملونة التي زينت صدورهم على مر الزمان. لاعب منتخبنا الوطني بكمال الاجسام، مصطفى كامل كريدي واحداً من هذه الطاقات الشابة ولد في محافظة ميسان عام 1988 حصل على شهادة اعدادية التجارة، اكتشف موهبته في رياضة كمال الاجسام ومارسها في القاعات الاهلية وحصل على المركز الاول في بطولة العراق عام 2016 في وزن 55 كيلو غراماً. وقال كريدي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" مسيرته شهدت العديد من المشاركات على الصعيد الدولي منها بطولة عجمان الدولية التي اقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات ، وحصل على ميداليتين، الاولى فضية في فئة بدي بلدنك على وزن 65 كليوغراماً والثانية برونزية في فئة بدي بلدنك كلاسك على طول 168سم تحت اشراف المدرب الدولي صباح طالب".واضاف كريدي: "حصلت على المركز الاول في بطولة العراق للصالات الاهلية عام 2016 ، وكذلك حصلت على المركز الاول في بطولة اندية محافظة ميسان لكمال الاجسام عام 2019"، مبينا ان" الفضل في اكتشاف موهبته يعود الى المدرب صباح طالب الذي اوصله الى ما هو عليه الان" . واشار كريدي الى ان" طموحه هو الوصول الى العالمية وتحقيق انجازات ترفع اسم العراق عالياً"، مبيناً ان " مثله الاعلى باللعبة بطل العالم (جاي كاتلر) وعلى مستوى العراق فائز عبد الحسن ومن محافظة ميسان ماجد كريم . ويعمل كريدي حالياً موظف في شركة سينوك النفطية بصفة عقد وناشد كريدي الجهات المعنية بالاهتمام برياضة كمال الأجسام ودعمها بشكل مادي ومعنوي وتوفير المستلزمات الضرورية واقامة المعسكرات لأبطال اللعبة خاصة وان ابطالها قد رفعوا اسم العراق عالياً في مختلف البطولات العربية والعالمية.

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